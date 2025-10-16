Връщат скарите с Коледния базар на площада пред общината в Благоевград

Коледните къщички за скара и вино в Благоевград се връщат на площад „Г. Измирлиев“, пред сградата на общината. Планира се те да отворят на 21 ноември и да провокират апетита на минувачите с аромати до 6 януари 2026 г. Преди 4 години временните барачки, наречени от благоевградчани кочинки, бяха подменени с нови сглобяеми дървени къщички и мястото на базара бе преместено от площада пред кметството в градската градина, където бе оформено Коледно градче. От одобрената преди дни от гл. архитект схема за разположение на 10 обособени места за Коледно-новогодишен базар става ясно, че той се връща обратно на площада, вероятно защото последната година интересът на търговци и ресторантьори да ги наемат не бе особено голям. Миналата година едва 3 от сглобяемите павилиони бяха отдадени под наем на първия проведен търг и надеждите да не се провали Коледното градче останаха за второто наддаване, но така и не се наеха всички.

Коледните къщички за скара и вино се завръщат пред общината в Благоевград

Четирите най-големи коледни къщички с площ от 16,5 кв.м са предназначени за продажба на скара и напитки, депозитната вноска за участие в наддаването за тях е 5000 лв., а началната тръжна цена за целия период от 47 работни дни е 2326,50 лв. с ДДС. По-малките три павилиона с площ от 8,75 кв.м, предназначени за продажба на сладкарски изделия и храни, без скара, се предлагат с начална цена от 1233,75 лв. с ДДС и изискване за депозит от 3500 лв. за участие в търга Най- малките три коледни къщички от 6 кв.м са за сувенири, началната цена за наддаването за тях е 846 лв., а исканият депозит – 2000 лв.

Наддаването ще е явно, а дали новата-стара локация ще върне интереса на ресторантьори и търговци ще стане ясно идната седмица.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА