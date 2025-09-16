Връщат старата организация на движение в Кресна, левият завой в центъра – отново разрешен

От 24 септември се връща старата организация на движение в Кресна. Решението е взето на среща между Агенция „Пътна инфраструктура“, КАТ и общината. Отново ще бъде разрешен левият завой в центъра на града в посока София, съобщава Еко Новини.

По настояване на кмета Николай Георгиев остава светофарът, който осигурява безопасността на пешеходците и най-вече на учениците. Премахват се и разделителните колчета в града.

Кметът на общината Николай Георгиев сподели на фейсбук страницата си, че няма алтернатива и спасение от километричните задръствания, освен възможно най-бързото начало на строителните работи по обходния път на Кресна.

Ралистичният срок за завършване на магистралата с две платна от София до Кулата е някъде между 2035 и 2040 година.

Какво представлява новото трасе на обходния път?

Новото трасе започва на 1 км преди Кресна в посока Кулата. Заобикаля града от изток – откъм Пирин, и се включва в наскоро (през 2023 г.) изграденото пътно кръстовище „Кресна“, където пътят се качва на магистралата към Кулата.

Дължина: 5,5 км;

Платна: две, с проектна скорост 80 км/ч;

Тунели: два – с дължина 630 м и 250 м;

Мостове: четири, с обща дължина 1,2 км – трасето два пъти преминава над река Струма;

Шумоизолация: над 750 м шумоизолиращи екрани;

Паркинги: за 100 тира и автобуса;

Търговски площи: предвидено пространство за изграждането им.

Проектът е напълно подготвен за старт:

Има одобрена екологична оценка;

Подписани са договори с изпълнителите;

Осигурено е финансиране

Влязъл е в сила Подробен устройствен план (ПУП);

Провеждат се отчуждителни процедури.





