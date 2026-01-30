Всепоглъщаща страст: Трите етапа на любовта от пръв поглед

Лимеренцията е „любов от пръв поглед“.

Това е състояние на влюбеност и копнеж по друг човек. Това е всепоглъщаща страст или по-скоро обсесия. Започва с прилив на допамин, подобно на любовта.

А знаете ли, че и лимеренцията има 3 етапа? Ето кои са те:

Влюбеност (идеализиране на човека)

Първоначалната искра, при която развивате силна, често внезапна връзка с някого. Тази фаза е свързана с опознаването един на друг. Става въпрос за свързване, развиване на емоционална връзка, прекарване на време заедно и създаване на безопасно пространство, в което един за друг да се чувстваме достатъчно комфортно, за да бъдем уязвими и интимни.

През това време става въпрос за разкриване на личностите на другия. Когато обаче става въпрос за лимеренция, не навлизате в детайлите и преживяванията, които са оформили другия.

На този етап някои хора се губят в идеята, че може би се влюбват. Това обаче не е любов, а по-скоро привличане. Любовта е безкористна, сигурна, дълбока и свободна. Привличането е егоистично, съзависимо и ограничаващо. Вие сте привързани към идеята за този човек и това, което той може да ви осигури, както и към вашата обща история. На този етап се обсебвате много от този човек. Не само че не можете да спрете да мислите за него, но сте и толкова зависими от него и вниманието, което ви обръща. Когато не сте с него или не говорите с него, тревожността ви се покачва рязко. Вие сте дълбоко зависими от неговото внимание и потвърждение.

Кристализация (фокусиране единствено върху него)

Това е моментът, в който се появява пламенната страст. Това е пълноценно привличане и обсесия. Казвате си: „Чаках този човек цял живот!“

Вие щателно анализирате всяко негово действие за признаци на взаимност, поставяйки го на пиедестал и игнорирайки недостатъците. На този етап още не виждате пълната картина. Не виждате този човек такъв, какъвто е в действителност. Въпреки че сте се опознали, не сте видели – или може би отказвате да признаете, че виждате неговите слаби страни. Всъщност вие избирате определени характеристики на този човек и ги поставяте в рамка, за да се впишат във вашия идеален разказ.

Според експертите по връзки, „Вие неволно свеждате сложната му личност до маниакална концепция за магическо създание, оформено предимно от вашите надежди и мечти и това, което те могат да ви предложат.“ Това е ефектът на ореола: заслепени сте от любовта (или от това, което мислите, че е любов) и здравият ви разум е замъглен.

Понякога може да сте толкова влюбени в този човек, че сте готови да изкорените целия си живот и да загубите собствените си морални убеждения, за да бъдете с него. В известен смисъл вие се установявате. Толкова сте заслепени от любовта, че не ви пука дали човекът е подходящ за вас или не, или дали връзката действително ви удовлетворява.

Възможно е да изоставите морала и здравия си разум и да вземете решения въз основа на разказа, който сте създали за този човек и вашата връзка. Някои хора може да се съберат да живеят заедно само след няколко седмици връзка. Някои двойки дори може дори да се оженят след броени месеци заедно.

Влошаване (разочарование с осъзнаването на реалността)

Реалността започва да пробива, когато нуждите остават незадоволени или връзката се оказва неустойчива. Разочарованието и негодуванието могат да се натрупат, водещи до гняв или тъга, тъй като идеализираният образ се разбива и привързаността избледнява.

С течение на времето и еуфоричното чувство на „любов“ отшумява, ще започнете да виждате връзката такава, каквато е в действителност. Ще започнете да забелязвате червените флагове и ефектът на ореола ще изчезне. Ще преоцените връзката си и е възможно да прекратите нещата.

Не е лесно да видите разликите между любов и емоционална зависимост. Но когато ги забележите, това ще ви направи да осъзнаете по-ясно какви сте във връзките и как можете да избегнете този вид привързаност в бъдеще.