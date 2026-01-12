Все повече хора са „хетеро гъвкави“ – какво точно значи това

Живеем в свободни времена, в които всеки може да се определя както прецени.

Да обича, когото иска. Да се облича както иска. И сякаш все по-малко внимание обръщаме на различните, точно защото не ги приемаме за различни. А междувременно различните форми на сексуалност стават все повече и някои определения вероятно могат да ни объркат.

По данни на последния Feeld Raw 2025 доклад, все повече хора самоопределят своята сексуална ориентация като „хетеро гъвкави“. И това се превръща в истинска тенденция към момента. А ето какво се крие зад нея.

Обяснението зад този термин е, че хората, които го използват за самоопределяне, изначално са хетеросексуални и привлечени от противоположния пол. Но не изключват възможността да изпитат инцидентно влечение и към някой от своя пол и дори да се поддадат на изкушението. Но това е по-скоро изключение, а не правило, както е при хомосексуалните или бисексуалните.

Вероятно сме чували различни известни личности, най-вече жени, които са си признавали или че са спали с други жени, или че биха го направили. И не, това по никакъв начин не им пречи да харесват мъже през по-голямата част от времето. Просто подобни преживявания не ги плашат, защото определят своята сексуалност като „гъвкава“.

Според данните от приложението за запознанства, публикувани в доклада им, „хетеро гъвкав“ е вида сексуалност, която печели все по-голяма популярност. А броят на хората, които са се определили с нея, се е увеличил с цели 193% за изминалата година. И това е красноречиво за тенденция, при която хората търсят свързаност и близост в различни форми и лица, обяснява New York Post.

Отново по данни от доклада, 2/3 от определилите се по този начин потребители на приложението са от поколението милениали, следвани от поколение Z и поколение Х. И така се оказва, че тези, придобили повече опит в сексуалния си живот, както и зрялост, и яснота какво търсят и искат, са по-склонни да експериментират, за да го намерят. А понякога просто са водени от любопитството.

Друга интересна статистика е, че Берлин е градът е в целия свят, в който най-голяма част от населението се определят като „хетеро гъвкави“. А междувременно Ню Йорк е градът с най-бързо увеличаващ се брой на бисексуалните си жители – само за миналата година те са се увеличили с цели 161%.