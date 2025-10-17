Всички линейки са заети! Полицейски патрул ескортира автомобил с жена в безсъзнание, спасява й живота

Жена живее втори живот след намесата на пернишки полицаи. На 29 септември около 18 часа тя изпаднала в безсъзнание. При подаване на сигнал до Центъра за спешна помощ им било отговорено, че линейките са заети и ще се забавят с поемането на случая. Тогава мъжът й без да се качил жена си на личния си автомобил и тръгнал към болничното заведение. На път към бърза помощ попаднал на полицейски автопатрул. Спрял и помолил органите на реда за помощ. Без да се замислят полицаите с включен светлинен и звуков сигнал придружили болната до лечебното заведение, осигурявайки й бързото пристигане. Благодарение на това, в Спешното приемно отделение на жената е оказана неотложна помощ и е спасен живота й.

„Благодаря от мое име и от името на съпругата ми на двамата Ваши служители, които ни помогнаха. Пожелаваме им на първо място да имат здраве и да продължават да уважават всички около себе си“ , пише перничанинът в писмо до началника на Второ РУ- Перник.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА