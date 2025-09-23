Всяка втора кола в „синя зона” и платените паркинги на Разлог с абонамент, кметът иска увеличение от 38 на 60 лв. на месечната такса

Драстично увеличение на месечните абонаменти за паркиране в „синя зона” и на платените паркинги ще разгледат съветниците в Разлог на предстоящата сесия. Миналата година абонаментът за месец бе качен от 30 на 38 лв., за 2 месеца стана 69 лв., а за 3 месеца – 93 лв. и по 31 лв. за всеки месец след третия.

Новото предложение на разложкия кмет Красимир Герчев е в „синя зона” и на паркингите, стопанисвани и експлоатирани от ОП „Паркинги и гаражи” – гр. Разлог, месечният абонамент да стане 60 лв., за 2 месеца таксата да е 110 лв., а за 3 месеца да е в размер на 150 лв. плюс по 50 лв. за всеки следващ месец след третия.

Като мотив за предлаганата промяна Герчев е посочил устойчивата тенденция на значително увеличаване на броя на шофьорите, които плащат месечен абонамент – средно от 50 на месец миналата година, сега същите са се увеличили до 150 на месец.

При капацитет от общо 300 паркоместа в „синя зона“ и платените паркинги почти половината от паркоместата са заети от абонати, като същите престояват почти през целия ден и заемат съответно паркомясто, посочва още Герчев. Това става най-често по ул. „Шейново” и паркинга на ул. „Хр. Ботев” и „Г. Делчев”, където разложани без всякакви притеснения броят по 1,90 лв. за целодневен престой при месечен абонамент от 38.00 лв. Така значително се намаляват условията и възможностите за свободен достъп на повече жители и гости на гр. Разлог до различните учреждения и институции, намиращи се в централна градска част, и осигуряването на свободни места за паркиране на автомобилите.

Целта на предложената корекция е разтоварване на централна градска част от паркирани коли с оглед осигуряване на повече свободни паркоместа и улесняване на гражданите при паркиране в работни дни.

Останалите корекции в цените, които бяха приети от ОбС – Разлог през април 2024 г., остават непроменени.Тогава почасовото паркиране в „синя зона” бе фиксирано на 1,50 лв. на час.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






