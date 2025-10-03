Втората статуя, намерена в Хераклея Синтика, вече е в Петрич

Втората статуя, намерена в ХЕРАКЛЕЯ СИНТИКА, вече е в Исторически музей.

Петрич посрещна втората мраморна статуя, открита в Големия канал на античен град Хераклея Синтика през 2024 година, датираща отпреди 1600 години. Археолозите я откриха обърната по корем в пръстта.

Статуята е монолитна, издялана от един мраморен блок. Осем месеца продължи процесът на реставрация и укрепване на скулптурата, тъй като имаше конструктивни проблеми, главата също беше отделена.

Много внимателно скулптурата беше транспортирана първо до НАИМ към БАН за реставрация, а днес и обратно към Исторически музей – Петрич.

„Изключително сложна логистика. Взехме я, за да се направи най-доброто за нея – реставрация по адекватен и съвременен начин. Това за нас е научно-изследователски и реставраторски проект“, каза в Петрич тази вечер директорът на НАИМ към БАН доц. Христо Попов.

Финансирането на процеса по реставрация надхвърлил 50 хил. лв.

Кметът Димитър Бръчков посрещна днес научния екип и благодари за свършената прецизна работа.

„Хераклея Синтика ще продължи да провокира в научен и в туристически аспект. Интересът към обекта и музея в Петрич, който съхранява артефактите, ще остане висок, благодарение на всички артефакти, открити в античния град, благодарение на работата на проф. Вагалински и неговия екип“, посочи кметът.

„Разполагате с една изключителна колекция на антични статуи – без аналог в България, а и не само“, каза ръководителят на проучванията проф. Людмил Вагалински.

Той подчерта огромното значение за перспективите пред обекта на изпълнявания мащабен проект от Община Петрич в Хераклея Синтика, защото малко общини, по думите му, правят подобни крачки.

Проф. Вагалински каза, че двете статуи, открити в Големия канал на града, са изработени от мрамор, който е доставен от о-в Тасос. Това са показали изследванията, направени от проф. Филип Мачев.

„Ако продължим да бъдем отбор, успехите ще продължат“, заключи проф. Вагалински и също благодари на своя екип за работата.

Реставраторът на статуята Ренета Караманова припомни, че скулптурата е била с дълбок прорез в крака и е имало огромен риск за изправянето ѝ в първите дни. Първо е реставрирана главата.

„Искахме да има минимална намеса, за да бъде надеждно укрепено всичко“, обясни Караманова.

Според казаното днес от изкуствоведа д-р Арина Корзун, на база стиловия анализ, статуята изобразява най-вероятно млад аристократ, заемал военна длъжност в Хераклея Синтика.

Екипът, работил по втората статуя, благодари и на директора на Исторически музей – Петрич инж. Катя Стоянова за оказваното винаги съдействие и проявено разбиране.

Статуята, която е с човешки ръст, остава в постоянната експозиция на Исторически музей – Петрич.