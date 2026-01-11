Вторият фестивален ден на „Симитлия – Древната земя на кукерите“ стартира с групата от Нова махала, град Симитли

С много емоции, звън на хлопки и неподправен български дух стартира вторият фестивален ден на красивия и неповторим кукерски фестивал „Симитлия – Древната земя на кукерите“.

Началото беше поставено от кукерската група на Нова махала, град Симитли, с ръководител Юлиан Трендафилов. Групата впечатли публиката, като излезе на сцената на стадиона с внушителен състав от 150 участници, сред които 20 деца – ясен знак, че традицията се предава и живее в поколенията.

Кукерите от Нова махала са добре познати и утвърдени участници във фестивала в Симитли, носители на множество награди през годините, както и отличия от участията си в село Динката, община Пазарджик. Днес те представиха автентични и рядко показвани обичаи – пускане с черешови топчета и калайдисване, пресъздадени с изключителна достоверност, колорит и уважение към народната традиция.

Силното им участие постави достойно начало на втория фестивален ден и още веднъж доказа, че Симитли е сърцето на кукерството – място, където древните обичаи оживяват, за да носят здраве, плодородие и благоденствие.