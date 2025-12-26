Втори ден от посещението на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

Втори ден от мирното посещение на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия. Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му през 2024 г.

В четвъртък той и водената от него делегация пристигна на летище „Ататюрк“, след което посети храм „Св. Георги Победоносец“ в истанбулския квартал „Фенер“. Там беше отслужен благодарствен молебен.

По-късно Негово Светейшество беше официално посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей и от членовете на Свещения синод на Вселенската патриаршия.