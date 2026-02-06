Втори олимпийски шампион от Париж 2024 грейна от Стената на славата в пернишката зала по борба

Олимпийският шампион по класическа борба от Париж 2024 Семен Новиков беше гост в Перник и постави портрета си на Стената на славата в зала „Дружба“. Украинецът с български паспорт се срещна с малките си последователи и им пожела следващият закачен портрет да бъде на някой от тях. Срещата се състоя по покана на председателя на местния „Миньор“ Иво Ангелов, спортист №1 на България за 2013 г. Специално за случая пристигнаха двукратният олимпийски първенец при класиците Армен Назарян и неговият син Едмонд Назарян, спечелил половин дузина отличия от големи борцови форуми.

С. Новиков окача портрета си в зала „Дружба“ пред погледите на А. Назарян, И. Ангелов и подрастващите борци на „Миньор“



Новиков беше посрещнат по стара българска традиция с питка и мед. В знак на уважение домакините му подариха състезателно трико с цветовете на клуба. „За втори път съм в Перник и останах впечатлен от условията в залата, която е оборудвана с уреди и по системата „Суплес“ на Иван Раднев. Надявам се децата да бъдат вдъхновени и мотивирани от нашата среща, защото помня как някога и аз се чувствах мотивиран при среща с успял спортист“, заяви С. Новиков. Той определи като голяма чест и знак на уважение поканата да окачи портрета си на Стената на славата в пернишката зала по борба. В края на януари олимпийският шампион по свободна борба от Париж 2024 Магомед Рамазанов също бе гост на „Миньор“ и постави портрета си на Стената на славата в зала „Дружба“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА