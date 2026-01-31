Втори пореден хандбален уикенд за феновете в Гоце Делчев

Втори пореден хандбален уикенд в Гоце Делчев се задава през почивните дни, след миналата събота в зала „Неврокоп арена“ мъжете на „Пирин 64“ паднаха в „А“ група от „Фрегата“ инфарктно с 26:27, а ден по-късно се състоя третият кръг от първенството на зона „Витоша“ при младежите до 19 г., където неврокопчани се върнаха на върха с победи срещу „Беласица“ (36:18) и „Интер“ (38:29). Утре пиринци приемат „Левски“ (Левски), на който имат да си връщат, след като съдийски реверанс през есента позволи на съперника да спечели с 1 гол разлика в завързан двубой. За срещата в тима се завръща Георги Терзиев, който все още изпитва болки в рамото, но според лекарите може да играе. Всички останали са налице и наставникът Тодор Русков няма проблеми с комплектоването на състава. В неделя в „Неврокоп арена“ започват финалите от турнира за купата на България при 19-годишните. По програма първият мач започва в 17.00 ч. и е между съседите от „Локомотив“ (ГО) и „Чардафон“. Вторият двубой от 19.00 ч. противопоставя „Пирин 64“ на „Осъм“. Понеделникът е предвиден за мачовете, които ще определят крайното подреждане. Малкият финал стартира в 10.00 ч., а финалът – в 12.00 ч.

Домакините призоваха верните си фенове отново да напълнят залата.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ