Второ издание на състезанието „Малки математици“ се проведе в ДГ „Здравец“- град Сандански

В Детска градина „Здравец“ се проведе второто издание на състезанието „Малки математици“, което събра най-малките любители на числата и логическите задачи. Инициативата премина с много усмивки, вълнение и ентусиазъм, а децата показаха отлични математически умения, съобразителност и желание за знания.

На събитието присъства и кметът на община Сандански – Атанас Стоянов, който поздрави малките участници за усърдието и интереса към математиката още от най-ранна възраст.

Най-добре представилите се деца бяха отличени с награди, а всички участници получиха поощрителни грамоти и подаръци в знак на признание за положените усилия и активното участие.

Състезанието „Малки математици“ за пореден път доказа, че ученето може да бъде забавно и вдъхновяващо, когато е поднесено с грижа и внимание към децата.