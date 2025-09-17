Вуйчото на голямата надежда на синя България Б. Рупанов качи марикостинци на върха в пиринската бундеслига

Отборът на „Струма“от Марикостиново поведе колоната в зона „Струма-Юг“ на пиринската бундеслига, след като във 2-ия кръг победи в оспорван мач „Малеш“ от Микрево с 3:2. Опитният Георги Младенов, който е вуйчо на синята надежда Борислав Рупанов, с помощта на рикошет успя да преодолее вратаря на гостите Георги Георгиев в 19-та мин. Паритета възстанови Асен Сергеев в 35-та мин. Малко преди почивката Йордан Бербатов отново изведе домакините напред, а в 64-та мин. Димитър Беков вдигна разликата. В 86-та мин. Андон Митрев накара стража на марикостинци Васил Диров да се наведе за втори път, но за нещо повече не остана време. „Изтребител“ от Ново Делчево се изравни по точки с лидера след успех вкъщи с 2:1 срещу „Левуново“. Мачът премина при явно домакинско превъзходство, но пропуските пред гола дълго поддържаха илюзиите на съперниците, че ще опазят крехкия си аванс. Левуновци все пак рухнаха в заключителните минути, когато се стигна до обрата с попаденията на Страхил Георгиев и Симеон Кременлиев.

„Спартак“ от Склаве взе ценни 3 т. на негостоприемния терен в Дамяница, където се наложи с 1:0 над местния „Локомотив“. Двубоят започна с домакински натиск, но застаналият по неволя под рамката номинален халф Стойчо Секулов направи добри спасявания. Железничарите проиграха своя златен шанс в 65-та мин., когато бившият играч на „Вихрен“ Илиян Джавалеков уцели напречната греда от 7-8 метра. Последваха две невероятни намеси на новоизлюпения вратар, който първо отрази изстрел на Янислав Тусонджиев, а малко по-късно изби с крак топката от голлинията. Развръзката настъпи в 78-та мин. след зрелищна странична ножица на Илия Чакалов.

В последната среща от кръга „Спортист“ от Струма подчини с 3:2 „Орел“ от Лебница в съседското дерби. Слави Андонов преодоля Илия Христов още в 3-та мин., ранния домакински аванс удвои Константин-Кирил Кирилов в 7-та мин., но секунди преди паузата Красимир Теменугов простреля Петър Палаханов, връщайки орлите в мача. В 63-та мин. Христо Гоговски подпечата победата, а втория гол на сметката на лебничани сложи Илия Колев в 90-та мин.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





