Вулканът Килауеа озари нощното небе с огромни фонтани от лава

Огромни вулкани от лава, изхвърлени от вулкана Килауеа на Хавайските острови, озариха нощното небе, съобщава „Ройтерс“. На кадри, засенто в нощта срещу неделя се виждат огромните потоци от разтопена магнма, коит се стичат от склоновете му. Това е 42-рото изригване на кратера от 23 декември 2024 година, припомнят учените от Геоложката служба на Съединените щати.

Периодичните изригвания на Килауеа са съсредоточени основно в два кратера – по един от южната и от северната му страна. Вулканът е разположен в затворена зона на националния парк „Вулкани на Хаваите“, и е един от най-активните в света.