Вучич: Приемам условията на протеста, ще има предсрочни избори

Основното искане на протестиращите е прието. Догодина ще има предсрочни парламентарни избори. Това каза в неделя вечер сръбският президент Александър Вучич, цитиран от БГНЕС. „Приехме основното им искане, ще отидем на избори скоро. Догодина. Те просто няма да са толкова щастливи, когато преброят гласовете. Ще ги победим навсякъде в Сърбия“, каза Вучич пред сградата на Народното събрание в центъра на Белград.

Според него „силата, любовта и вярата винаги са по-силни от омразата“ на протестиращите. „Следващата година ще бъде една от най-добрите, ако не и най-добрата в историята на Сърбия. Ще бъдат построени най-много пътища и железопътни линии“, каза Вучич. И добави: Гордея се, че по време на протестите не е имало жертви, за разлика от „десетките смъртни случаи по време на протестите на „жълтите жилетки“ и уличните демонстрации във Франция“.

„Колкото енергия и сила имам, за мен ще бъде чест да бъда с вас в борбата срещу всички, които искат да унищожат страната ни“, каза Вучич, уточнявайки, че това „трябва да бъде политическа борба“. Той каза, че „в продължение на една година в Сърбия са се случвали жестоки сблъсъци с протестиращите, при които са били разрушени партийни помещения на Сръбската прогресивна партия, а някои хора са били бити“.

„Ще продължим да работим и ще продължим да градим. Казаха ни – вие се страхувате от нас. А ние въобще не се страхувахме от тях, знаем кои са. Страхувахме се да не отговорим с всички сили, защитихме имиджа им, защитихме Сърбия. В крайна сметка нищо не се случи на тях. Само тези, които защитаваха Сърбия, бяха сериозно ранени, както от ножове, така и от оръжия“, каза Вучич.

Вучич смята, че „това е било най-трудната му година“, защото е чул много лъжи по негов адрес. „Успях да преживея всичко това и да остана на крака, и да се боря за Сърбия само защото вие, народът на Сърбия, ми дадохте сили. Благодаря ви безкрайно. Искам да отдам почит на хората и ветераните, които защитиха Сърбия, за всичко, което направиха“, каза още сръбският президент.