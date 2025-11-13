Въвеждат задължителна регистрация на електрическите тротинетки, водачите ще я носят заедно със застраховката „Гражданска отговорност“

Задължителна регистрация на електрическите тротинетки планира да въведе община Благоевград през новата 2026 г. Тя ще е безплатна и заедно с регистрационен талон собствениците ще получават отличителен знак, който да показват при проверка. С промени в Наредбата за опазване на общинската собственост и обществен ред кметът Методи Байкушев предлага допълнения, касаещи придвижването с индидивуални електрически превозни средства на територията на общината. Регистрационният талон ще е с валидност 5 години, след което при желание на собстветника ще се подновява. Ако документът се загуби, издаването на дубликат ще се таксува 20 лв.

Въвежда се и изискване към водачите, които карат чужди електрически тротинетки, да носят и да представят при поискване за проверка декларация- съгласие от собственика. Добавя се и задължението да носят застраховката „Гражданска отговорност“ , която са длъжни да представят при проверка.

Промените ще се гласуват в местния парламент в края на декември, като се планира да влязат в сила от началото на февруари 2026 г.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА