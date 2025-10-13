Във вторник и сряда: Мият тунел Блатино на АМ „Струма“, движението – в едната тръба

Във вторник и в сряда през нощта ще се почиства тунел „Блатино“ на АМ „Струма“ на територията на област Кюстендил. Трафикът ще преминава двупосочно в една от тръбите. Утре – 14 октомври, от 19 ч. до 7 ч. на 15 октомври за измиване на стените на тунел „Блатино“, при 56-ти км на АМ „Струма“ ще се ограничи движението в тръбата за Благоевград. Движението ще се пренасочва двупосочно в тръбата за София.

На 15 октомври /сряда/ от 19 ч. до 7 ч. на 16 октомври ще бъде затворена за движение тунелната тръба за София, а трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за Благоевград.

Планираните дейности, с които се повишава безопасността на движение, ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб.

Шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.