Във Факултета по педагогика на ЮЗУ приеха 339 студенти в магистърските програми

Обучението стартира с актуализирани учебни планове, подобряват качеството и с допълнителни изисквания за разработване на дипломна работа

Прием на 339 студенти за обучение в магистърските програми за настоящия зимен семестър на академичната 2025/26 г. реализира Факултетът по педагогика на Югозападния университет в Благоевград. Цифрите по професионални направления и специалности коментира в разговор с репортер на „Струма“ деканът проф. д-р Янка Стоименова. Тя съобщи, че подадените заявления са 375, а приети са 339 от кандидатствалите. От тях 250 са в професионално направления 1.2. Педагогика, 77 са в 1.1. Теория и управление на образованието и 12 са в 1.3. Педагогика на обучението по… /в случая физическо възпитание и спорт/.

25 от приетите са чуждестранни студенти, те се обучават на английски език.

Традиционно най-голям е интересът към НУП /Начална училищна педагогика/, където 78 от постъпилите са неспециалисти, тоест завършили други професионални направления. ПУП /Предучилищна педагогика/ е с 44 бъдещи магистри, а ПНУП /Предучилищна и начална училищна педагогика/ – с 35. Попълнени са и всички 30 места в „Специална педагогика“, където се подготвят бъдещите ресурсни учители по училищата и детските градини.

Ситуацията е аналогична и при „Образователния мениджмънт“. Това е единствената специалност, в която наред с редовната и задочната е акредитирана и дистанционна форма на обучение и новоприетите магистри са общо 80.

Деканът коментира, че първоначалните очаквания са били за лек спад при приема, включително и заради поскъпването на таксите за платено обучение, но предварителните прогнози не са се потвърдили. Така местата по държавна поръчка /обучение, субсидирано от държавата/ са усвоени на 100% , а 212 от приетите магистри ще се обучават срещу заплащане.

До голяма степен, както посочи проф. Стоименова, интересът се дължи на факта, че много учители са или предстои да навършат пенсионна възраст и текат процеси на „подмяна“ на педагогически специалисти. Така например в неофициален разговор учители от благоевградско училище споделиха, че до 5-6 години половината от работещите в колектива ще отговарят на условията за пенсиониране. Друг мотив за ориентирането към педагогически специалности е и финансовата обезпеченост на системата на предучилищното и училищното образование.

А иначе, извън привличането на множество студенти във Факултета по педагогика, добрата новина, съобщена от декана на Природо-математическия факултет доц. д-р Елена Каращранова, е, че се наблюдава интерес към математиката. От настоящия зимен семестър в магистърска програма „Технологии на обучението по математика и информатика“ обучението си започват 16 човека.

Самите магистри вече стартираха своите лекции и упражнения, които се провеждат в петък, събота и неделя в рамките на зимния семестър до 9 януари.

„Настоящото обучение се провежда по актуализирани учебни планове за отделните специалности. Те включват нови дисциплини като „Етика и религиозно възпитание“, „Финансова и икономическа грамотност“, „СТЕМ образование”, „Социално и емоционално учене” и др.”, уточни проф. Стоименова и акцентира, че във връзка с подобряване качеството и подготовката на бъдещите педагогически специалисти са въведени допълнителни изисквания. Досега дипломна работа имаха право да разработват студенти с успех най-малко „Отличен” /5.50/. Сега обаче са заложени и нови критерии – не само отличен успех, но и показани научноизследователски умения, като това ще се удостоверява със съответния документ /сертификат/.

„Дипломна работа имат право да разработят студенти, които са показали научноизследователски умения с участие в научни форуми и публикуване на научни материали. Целта е да се засилят творческите и научноизследователски способности и умения и да бъдат привлечени към такъв вид дейност.

Надяваме се, че това ще бъде един от стимулите за по-нататъшно развитие на студентите, в това число и с обучение в докторските програми, като по този начин даваме възможност на най-добрите студенти и за бъдеща академична кариера“, заключи деканът на Факултета по педагогика.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА