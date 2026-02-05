Въглероден оксид уби четирима в дома им в Тоскана, пети е в критично състояние

Четирима души от едно и също семейство починаха в дома си от отравяне с въглероден оксид в градчето Руги, област Тоскана, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Жертвите са 48-годишен мъж, 43-годишна жена и двете деца на двойката – 22-годишен мъж и 15-годишно момиче, съобщиха източници.

Пето лице, което е било в къщата, е живо, но се намира в критично състояние в болница, съобщиха източниците.

Трима служители на карабинерите, които са се отзовали след подадения сигнал, са получили леко отравяне, допълват източниците.

