Въздушната линейка долетя в Благоевград за 36-г. мъж с мозъчен кръвоизлив

Медицински хеликоптер бе извикан за 36-годишен мъж, получил мозъчен кръвоизлив и приет в отделението по реанимация на МБАЛ-Благоевград.



Пациентът, който е от Сандански, е бил на консервативно лечение два дни и по настояване на близките е осигурена въздушната линейка, за да бъде транспортиран до неврохирургията на болница „Токуда“ в София.



Това е първата мисия на медицински хеликоптер в Благоевград за тази година.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА



