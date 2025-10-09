Въздушната линейка долетя за пациент на МБАЛ – Благоевград, пострадал след падане в банята (ОБНОВЕНО)

Благоевградчанин, пострадал при падане в банята, бе транспортиран по спешност за „Пирогов” с медицински хеликоптер.

Както struma.bg писа, въздушната линейка бе извикана днес на обяд по спешност за пациент на отделението по реанимация на МБАЛ – Благоевград. Възрастният мъж е с политравми след инцидента в банята и бил на болнично лечение от няколко дни. Състоянието му се влошило, поради което се наложило да бъде транспортиран по въздух до софийската болница за специализирано лечение. След постигната договорка между лекарите от двете болници е направена връзка с Центъра за спешна медицинска помощ по въздух в София и медицинската линейка пристигна за около половин час и кацна на стадиона в Благоевград, за да поеме пациента.

Това е поредната мисия на въздушната линейка, която започна да лети с медицински екипи на борда си от миналото лято. През тази една година бе спасен животът на мнозина пострадали при инциденти или тежко болни пациенти от Пиринско, тъй като с медицинския хеликоптер значително се скъсява времето за транспортиране до специализирано лечебно заведение, което понякога е най-важният фактор, категорични са лекарите.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА