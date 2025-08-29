Въздушната линейка транспортира ранен при ПТП 21-годишен от Сатовча

Медицински хеликоптер транспортира 21-годишен мъж от Гоце Делчев до Окръжна болница „Света Анна“ в София. Пациентът е пострадал с политравма, след като е катастрофирал на територията на община Сатовча. Той е бил докаран от екип на Спешна помощ в МБАЛ „Иван Скендеров“ и приет в отделението по анестезиология и интензивно лечение, където е извършена първична обработка и стабилизиране на състоянието му. Лекарите са организирали своевременно въздушен транспорт, с който пациентът е транспортиран за продължаване на лечението му в софийската болница.

Припомняме, че през март тази година въздушната линейка беше задействана в два поредни дни на територията на Гоце Делчев – първо за транспортиране на мъж на 52 години с мозъчен кръвоизлив, който изпадна в кома след спукана аневризма , и бе настанен в неврохирургията на УМБАЛ „Св. Анна“. След след това – и за спасяване на момиче в седми клас, пострадало тежко при пътнотранспортно произшествие между селата Балдево и Огняново, община Гърмен, което бе прието за лечение в УМБАЛ „Пирогов“.

Бетина Георгиева





