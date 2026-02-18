Въздушна линейка кацна за 23-годишен работник, паднал от стълба в Копривлен, разследват трудова злополука /ОБНОВЕНО/

23-годишен мъж пострада сериозно след падане от стълба по време на ремонтни работи. Инцидентът станал днес в село Копривлен, община Хаджидимово. Работникът загубил равновесие и паднал на земята от около 5 м височина. Вследствие на удара той получил тежки наранявания и е транспортиран до болницата в Гоце Делчев.

Медицинските изследвания показали, че вследствие на височинната травма има счупени ребра и контузия на белия дроб. Състоянието му било тежко, поради което реаниматорите от болничното отделение преценили, че се нуждае от специализирано лечение. След осъществена връзка с Центъра за спешна медицинска помощ по въздух в София е изпратен медицински хеликоптер. Въздушната линейка е транспортирала пострадалия млад мъж до националната клиника „Пирогов“.

За случая е информирана полицията и Инспекция по труда. „Колеги са на място и са започнали разследване за трудова злополука”, заяви за „Струма“ шефката на трудовата инспекция в Благоевград Славянка Симитчийска.

Междувременно линейка с дежурнен екип на ФСМП – Гоце Делчев е извикана за пострадали при катастрофа в същия район. Пътнотранспортното произшествие станало между село Блатска и Хаджидимово след сблъсък между автомобил и микробус. Единият от шофьорите е бил с тежки наранявания и е хоспитализиран. Причините за катастрофата се изясняват от полицията.

