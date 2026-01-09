Възмутен жител на Перник: Абсолютен резил, не ви пускат на входа на общината, ако имате глоби от КАТ!

За странна ситуация съобщи във Фейсбук групата „Снимай Перник, нека всички видят” живеещият в миньорския град Вихрен Матев /сн. 1, горе вляво/, който е онагледил ситуацията с видео на живо. Публикуваме мнението му без редакторска намеса:

„Вчера /б.р. сряда/ на входа на Община Перник станах свидетел на нещо нечувано! Униформен служител от „Пътна полиция“ седи на мястото на портиера /сн. 2/ и проверява посетителите на общината за невръчени фишове, наказателни постановления и неплатени глоби от КАТ!



Ако имаш глоба от КАТ, ти я връчват на входа на общината, иначе не те пускат да влезеш. Ако си без документ за самоличност – не те допускат да влезеш! Пред очите ми бременна млада жена без документ за самоличност не бе допусната да отиде до тоалетната. Това наистина е пълен резил!

Тази позорна практика не е „нормален“ контрол, а обвързване на достъпа до общинска услуга (административно обслужване) с друга държавна дейност (санкционна/контролна дейност на МВР). И точно това обвързване е ключовият проблем, който нарушава основни конституционни права на гражданите.

Административните услуги не са „награда“ за послушание на гражданите. Общината по закон е длъжна да приема заявления, жалби, молби, декларации и други документи. Няма общ законов принцип, който да казва, че гражданите първо трябва да си заплатят глобите и чак после да бъдат обслужени. В държавата има ред за връчване и събиране на глобите, и този ред не включва милиционер на входа на Общината! Глобите и публичните вземания се събират по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс – чрез НАП и публични изпълнители, а не чрез поставяне на филтър на входа към административната сграда.

Идентификацията, сигурността и контролът на входа на общината е едно; а принудата чрез полиция, която не те допуска до сградата на общината, докато не получиш глобата, е нещо съвсем друго. Например въпросният полицай въобще не водеше списък на влизащите и излизащите хора, както би било нормално при един нормален контролно-пропускателен режим. Просто връчваше глобите, а другите влизащи в сградата граждани въобще не го интересуваха.

Да ти поискат документ за самоличност на входа на общината е допустимо, но да превърнеш проверката на входа в проверка за глоби и в условие да влезеш, за да си свършиш работата – това вече е ограничаване на права!

Какво може и какво НЕ може да се прави на входа на Общината? Може (в определени случаи):

* Да ти поискат да удостоверите самоличността си, защото законът предвижда задължение да удостоверите самоличността си при поискване от компетентно длъжностно лице. Да запишат час на влизане и час на излизане от сградата.

В същото време не трябва да се допуска като практика:

* Лишаване от ползване на административна услуга под претекст, че не си изпълнил задължение към държавата. Актове на КАТ се обжалват и делата отнемат години. Това значи ли, че през тези години гражданина няма да има право да влезе в общината? „Няма да влезеш в общината, докато…“ (докато не ти връчим акт/фиш; докато не проверим дали имаш глоби; докато не „изчистиш“ задължения). Това е фактическа принуда, за която обикновено няма пряко законово основание, а действа като пропускателен режим за общинска услуга.

* Създаване на „контролен пункт“ за глоби пред общината, който третира гражданите като потенциални нарушители и ги пресява, преди да получат публична услуга.

* Публично „излагане“ на лични данни (на входа на общината, пред други хора) – самият факт, че „имате глоби/връчват ви наказателно постановление“, може да стане ПУБЛИЧНО ИЗВЕСТЕН, а разпечатките се вадят ПРЕД МНОГО ХОРА и СЪДЪРЖАТ ЛИЧНИ ДАННИ. Това е предпоставка за нарушение на личната неприкосновеност и защита на личния живот.

Искрено да Ви кажа – не ме възмути най-много грубиянското и некомпетентно поведение на полицая. Това от него го очаквах, въпреки че цялата тази случка ми дойде напълно неочаквано. Възмути ме овчедушното поведение на опашката от посетители, които чинно се редяха на опашка и приемаха напълно спокойно това беззаконие! Това ме смазва в нашата мила Родина, където „шефо така казА“ има силата и на закон, и на Конституция.

За случая веднага уведомих кмета на Перник г-н Станислав Владимиров. От него получих уверение, че тази порочна практика ще бъде прекратена още днес! Дано това се случи! Страда имиджът му, страдат и гражданите. Поне досега кметът си е изпълнявал обещанията.

Остава въпросът защо въобще това е било допуснато да се случи? Ще му го задам лично при следващата ни среща.

P.S. Извинявам се на по-чувствителните читатели за някои изрази, които използвам във видеата. Но наистина изгубих самообладание от неочакваната ситуация!”.

