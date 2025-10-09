Възрастен благоевградчанин пометен от кола на гл. път Е-79 край „Струмско” (ОБНОВЕНО)

Възрастен благоевградчанин загина на място, след като бе пометен от автомобил на главен път Е-79. Фаталният инцидент стана вчера рано сутринта, около 05:46 часа, в района на блакоевградския квартал „Струмско“.

Лек автомобил „Сеат“ с 52-годишна водачка е блъснал 89-годишен мъж от Благоевград, който е починал, съобщиха от полицията. По първоначална информация пешеходецът е изскочил внезапно на пътното платно. На водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Благоевград. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая, продължава.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА