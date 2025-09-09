Възрастен радомирец със счупена лицева кост, блъснат от кола на заден ход

77-годишен радомирец е пострадал при пътнотранспортно произшествие. Инцидентът е станал в понеделник малко преди 10 ч. на ул. „Р. Даскалов“ в гр. Радомир. Лек автомобил „Сеат“, управляван от 46-годишен жител на гр. Радомир, при движение на заден ход блъснал възрастния мъж, който паднал на земята. Незабавно шофьорът на сеата го закарал в местния спешен център, а по късно транспортиран в МБАЛ „Р. Ангелова“, където е установено, че има фрактура на лицева кост, без опасност за живота. 46-годишният мъж е тестват за алкохол и наркотици. Резултатите са отрицателни. Започнато е разследване и работата продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






