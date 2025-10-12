Възрастта е само число, но как влияе то на женските оргазми

Около женското удоволствие витаят множество митове и мистерии.

Като за начало съществува т.нар. „пропаст в оргазмите“, която продължава да поставя сексуалното удовлетворение на жените в по-ниска позиция от това на мъжете. Това се корени в биологични и социологически погрешни схващания за женското тяло и доколко то заслужава удоволствие.

Проучване на YouGov от 2022 г. установява, че жените са много по-малко склонни да свършват по време на полов акт. Едва три от десет (30%) съобщават, че достигат до оргазъм всеки път, когато правят секс с партньор, в сравнение с 61% от мъжете.

Въпреки това, оргазмът невинаги е най-важната част от секса. Понякога насладата от самото изживяване може да има също толкова голяма тежест, колкото и кулминацията.

Имайки това предвид, проучване на Lovehoney от 2025 г. анкетира 2002 жени с различна сексуална ориентация за това колко често достигат до оргазъм по време на пенетративен секс, орален секс и мастурбация, пише Metro.

Ето какво е установило то:

18-24 години

Разглеждайки данните по възраст, 11% от жените между 18 и 24 години споделят, че достигат до оргазъм всеки път по време на вагинален секс, докато 34% казват, че това се случва понякога или от време на време.

Нещата са малко по-пикантни, когато става въпрос за кунилингус, тъй като 13% от дамите в тази възрастова група съобщават, че достигат до „О“ момента всеки път, а 19% – почти всеки път.

И не е никаква изненада, че в света на самозадоволяването шансовете за достигане на тези точки на удоволствие са по-високи – почти половината (41%) казват, че достигат до оргазъм всеки път, когато мастурбират.

Понякога вие сте тази, която познава тялото си най-добре, нали? Въпреки че, може да се каже, всички сексуални партньори – независимо дали са дългосрочни, или случайни – трябва да положат усилия, за да разберат какво ви възбужда.

Както Сара Мулиндва, медицинска сестра по сексуално здраве и експерт в Lovehoney, казва пред Metro, младите жени „често все още са в ранните етапи на сексуалното си изследване“.

„Много от тях тепърва опознават собствените си тела и как да общуват с партньорите си. По-малко вероятно е да поискат това, от което се нуждаят, и са по-склонни да се съсредоточат върху удоволствието на партньора, което може да означава, че оргазмите отнемат повече време“, казва тя. В този ред на мисли тя се застъпва за „нормализиране на разговорите за любовната игра, играчките и по-бавното темпо“, което може да „помогне за изграждането на основа за удоволствие“.

25-34 години

Всички сме наясно с (до голяма степен опроверганата) идея, че след 25-годишна възраст челният ви дял се е развил напълно. Но какво означава началото на тази ера в страната на удоволствието?

Разглеждайки данните за пенетративния секс, виждаме, че шансовете за достигане на оргазъм леко се подобряват. 13% от жените на възраст между 25 и 34 години казват, че го постигат всеки път, докато 31% споделят, че при тях това се случва почти всеки път. Честно казано, не е зле.

Що се отнася до оралния секс, 21% казват, че това ги възбужда всеки път, докато при 26% големият „О“ се случва почти всеки път. 30% съобщават, че се случва понякога.

Както добавя Сара, към края на 20-те и началото на 30-те си години жените може да се чувстват по-уверени в сексуално отношение, но житейски фактори като „връзки, кариера и майчинство могат да донесат умора и стрес“, които са „основни убийци на либидото“.

Тя казва: „Дори когато жените познават добре телата си, умственото натоварване може да забави възбудата. Това ни показва, че сексът с партньор не е само техника, а и създаване на пространство за релаксация, продължителна любовна игра и различни видове стимулация извън проникването“.

35-44 години

Сара казва, че жените в края на 30-те и началото на 40-те си години често достигат „сексуален пик“. Тя отдава това на „увереността, опита и по-малката загриженост за стигма или осъждане“, което означава, че те са „по-директни относно това, което искат“.

В съответствие с това статистиката показва, че 12% от жените между 35 и 44 години достигат до оргазъм всеки път, когато практикуват пенетративен секс, докато 30% свършват почти всеки път, а 35% – понякога или от време на време.

При оралния секс 25% казват, че достигат до оргазъм всеки път, а 31% – почти всеки път. Ясно е, че мастурбацията продължава да е на първо място през годините, като 43% споделят, че достигат до оргазъм всеки път, когато се самозадоволяват.

45-54 години

Приближавайки се към средата на 40-те и 50-те години, Сара казва, че наблюдаваме „хормонални промени, свързани с перименопаузата“, които могат да повлияят на „възбудата, чувствителността и лубрикацията“.

Тя казва: „Тези промени могат да направят оргазмите по-малко предвидими, но за много жени по-голямото самоосъзнаване означава, че могат да постигнат кулминацията по-ефективно, когато го правят“.

Числата ни показват, че 19% достигат до оргазъм всеки път, когато практикуват пенетративен секс, докато 27% свършват почти всеки път, а 35% – понякога или от време на време.

Отново, шансовете са по-високи при оралния секс, като 29% казват, че достигат кулминация всеки път, докато при мастурбацията повече от половината (52%) го постигат всеки път, когато имат сесия за себезадоволяване.

55-64 години

Сара казва, че на възраст между 55 и 64 години менопаузата често е настъпила с пълна сила. Това носи физически промени в тялото, включително „намалена вагинална еластичност и сухота“.

„И все пак много жени се адаптират – с лубриканти, играчки или изследване на различни видове стимулация“, добавя тя. В тази възрастова група жените са склонни да „преминават направо към това, което им носи удоволствие, правейки го по-целенасочено и фокусирано“.

Тя казва: „Да си в края на 50-те или началото на 60-те си години не означава, че не можеш да се радваш на пълноценен сексуален живот. Съществува истинска стигма около сексуално активните по-възрастни жени, но този етап може да бъде също толкова вълнуващ и удовлетворяващ, колкото всеки друг“.

В този смисъл 35% от тази възрастова група достигат до оргазъм от пенетративен секс понякога или от време на време, докато 15% споделят, че това им се случва всеки път. При оралния секс 22% заявяват, че имат 100% успеваемост с големия О, а при мастурбацията този процент е 40%.

За жените на възраст 65 и повече години статистиката показва, че 13% достигат до оргазъм всеки път при пенетративен секс, 16% от орален и 38% от мастурбация. Както казва Сара, в по-късен етап от живота сексът „често се измества от представянето към връзката и комфорта“. Тя обяснява: „Жените на този етап може да достигат до оргазъм по-бързо, защото знаят точно какво харесват и се чувстват свободни да го преследват без задръжки“.