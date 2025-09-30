ВЪЗРОДЕНА ТРАДИЦИЯ: Кметът М. Байкушев се строи за физзарядка с учениците и учителите на 3 ОУ – Благоевград

Идеята е преди началото на учебния ден да събудим децата и да седнат на чиновете готови за работа, до 8:30 ч. не са работоспособни, трудно възприемат и не са мотивирани, заяви директорът В. Чолаков

Кметът на Благоевград Методи Байкушев прави утринна гимнастика с учениците и учителите на 3 ОУ „Димитър Благоев“. Началото на инициативата, или по-скоро възраждането на така популярните в миналото физзарядки, бе поставено днес. Така в 7:45 ч. на двора се строиха учениците от 3 до 7 клас, а малко по-късно и първокласниците и второкласниците. Впечатления направи, че кметът бе по спортен екип и за разлика от официалните събития, където е придружаван от служители на общината, сега беше сам.

„Бях поканен от учителите по физическо в училището. Инициативата е добра, една традиция, която е хубаво да се възстанови. Знаете, че в общества като японското това е нещо напълно нормално не само в училището, но и на работното място. Смятам, че здравето на нацията се гради с добрите навици, а те се възпитават от ранна детска възраст и предопределят включително и успеха ни в живота“ каза М. Байкушев и застана в редичката, като скачаше и клякаше заедно с децата и учителите.

Под звуците на музикален фон от тонколони утринната гимнастика водиха родители. С отговорната задача се нагърбиха председателят на обществения съвет към 3 ОУ Иван Калибацев, който е треньор по тенис и ски, до него бяха президентът на клуб по спортна гимнастика „Любчо Солачки“ Антон Гръчки – учител по ФВС в Математическата гимназия, както и треньорът на БК „Пирин 1970” Боян Тенев.

Моменти от проведената физзарядка, в която се включиха кметът М. Байкушев, директорът В. Чолаков, ученици и учители на ІІІ ОУ /сн. 2,3,4/ сн.3 сн.4 Упражненията показваха родителите Ив. Калибацев, А. Гръчки и Б. Тенев /сн. 5/, а учениците /сн. 6,7/ влязоха ободрени в класните стаи сн.6 сн.7

Физзарядката започна с мощно и дружно „Добро утро“ и завърши със скандирания „България“, а макар и кратка, бе ободряваща и тонизираща. Имаше и упражнения за обща координация, за да могат децата да стоят цял ден на чиновете и да пишат по-хубаво, но най-важното е, че 657-те ученици на 3 ОУ влязоха в класните стаи разсънени и с усмивки.

„Днес на практика възраждаме една стара традиция, съществуваща в нашето училище преди доста години, когато учители по физическо възпитание бяха Кирил Петров-Паскала, Виска Аргирова, Руен Калибацев, Жени Личева. Тогава физзарядката беше задължителен елемент и с нея започваше учебният ден. Сега се опитваме да възродим тази идея с оглед на това, че всички изследвания сочат, че докъм 8:30 ч. децата не са работоспособни. Те буквално спят по чиновете, трудно възприемат това, което им се преподава, не са мотивирани и готови за работа. Идеята на физическата активност преди началото на учебния ден е точно такава – да го събудим, да ги подготвим, да седнат на чиновете малко по-готови за работа, отколкото преди“, коментира директорът на 3 ОУ Васил Чолаков и допълни, че идеята е физзарядката да се превърне в ежедневен, макар и незадължителен елемент от училищния живот.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА






