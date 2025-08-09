Възстановяват хижа „Орлите“ над Радомир

Започна реновиране на емблематичната хижа „Орлите“ над Радомир. На 1 септември 2023 г. в общината беше подписан договор за възлагане на концесия с Мартин Кирилов. Той пое ангажимента да инвестира в цялостната реконструкция и модернизация на хижата, както и в нейното дългосрочно поддържане и устойчиво управление. Основната цел на договора включваше осигуряване на качествени туристически услуги, отговарящи на съвременните изисквания и потребностите на жителите и гостите на Радомир.

Подписването на договора се осъществи по време на управлението на тогавашния кмет на община Радомир Пламен Алексиев. Той предаде символично ключа на новия стопанин и изрази увереност, че обектът ще възвърне своята роля като притегателен център за отдих, планински туризъм и обществени дейности.

Днес възстановяването на хижа „Орлите“ вече е факт. Сградата се реновира и ще стане отново достъпна за всички, които търсят близост до природата и спокойствие сред радомирската планина. „Хижа „Орлите“ е част от местната памет. Да й вдъхнем нов живот означава да съхраним връзката между миналото и бъдещето“, коментират местни жители.

Преди десетилетия на една от стените й академик Симеон Спиридонов изработи пано на орли. Възраждането на хижата е пример за това как целенасочените усилия могат да върнат към живот едно от знаковите места на региона.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





