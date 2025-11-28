Възстановява се автобусната линия Благоевград- Картала

От 15 декември се възстановява автобусната линия Благоевград – Картала. Тя ще се изпълнява от закупения преди година нов 20 – местен автобус, който ще се движи със зимно разписание – от 15 декември до 30 март.

Автобусът ще тръгва всяка събота и неделя от спирка „Младежки дом“ в 7:30 ч. и в 15:00 ч..

Според приетото днес от Общински съвет – Благоевград предложение на управителя на ОП „Благоевград – Еко транспорт“ Александър Коюмждиев цената на билета до курортната местност през този сезон е 7,78 лв. (4.00 евро).

Цената гарантира редовен транспортен достъп до Картала и междинните точки и осигурява безопасно и надеждно пътуване, особено в планински условия.