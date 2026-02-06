Вълнуваща среща! Авторката на филма „Скритата красота на Северния бряг“ гостува в Белица

Днес в Белица се проведе една истински вълнуваща среща с авторката на филма „Скритата красота на Северния бряг“ – Вивиа Ники, която омагьоса многобройната публика. Със своята искреност и творческо вдъхновение тя разкри как изкуството и киното могат да бъдат мост между човека и природата, напомняйки ни за нейната нежна сила, тайнствена красота и необходимостта да я пазим.



Документалният филм остави незабравим отпечатък в сърцата на публиката благодарение на изключителния талант на своя автор, режисьор и сценарист – Вивиа Ники.

Чрез своя неподражаем поглед тя превърна природата и артефактите по българското черноморие на Северния бряг, в жива история, изпълнена с тишина, красота и дълбоки послания. Лентата не просто разказва, а вдъхновява да се вгледаме по-внимателно в света около нас и да почувстваме онази невидима, но силна връзка между човека и земята.