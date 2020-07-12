Вълнуваща среща между стари приятели на първенство по бокс за мъже в Благоевград

Вълнуваща среща между стари приятели предизвика държавното лично отборно първенство по бокс за мъже в Благоевград, което важи и за купа „България“. В последния ден преди затягането на мерките против коронавируса близост до все още „обитаемите“ трибуни демонстрираха клубният шеф на домакините от „Пирин“ отец Андон Шавулев и Никола Шинин /вляво/, бивш наставник на олимпийския ни вицешампион от Атланта-96 Серафим Тодоров, който остава в историята като единствения, победил живата легенда Флойд Мейуедър /САЩ/ в официален мач.

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