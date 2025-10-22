Вълците загряха едва 120 секунди за двубоя с граничния патрул, лидерът и подгласникът в челен сблъсък на ст. „Димитър Лекин“

Устременият към върха в зона „Места“ на „А“ областната група „Стрела“ загря едва две минути за неделния двубой с граничарите от Копривлен, които влизат тази неделя в „Клетката“ на Вълкосел в директна битка за топ 3. Само 120 секунди бяха нужни на вълците да вземат трите точки срещу „Ураган“ от Горно Драглище, след като съперниците пристигнаха със 7 човека и след гола от съблекалните в мрежата им един от тях симулира контузия и главният съдия сложи край на цирка, а за отговорните фактори в областната централа в Благоевград остана протоколното решение за служебно 4:0 в полза на домакините. За разлика от следващия си опонент, граничният патрул трябваше доста да се изпоти, за да пречупи с 2:0 тима на „Блатска“. Направи го благодарение на хъса и характера на футболистите и неистовата подкрепа на 12-ия си играч от трибуните.

В предстоящия кръг се задава още един челен сблъсък за върха между единствените два отбора без загуба дотук в първенството – лидера „Червено знаме“ от Кочан и действащия първенец от миналия сезон „Места“ от Хаджидимово, който има бонуса да навакса триточковото изоставане пред вярната си публика на стадион „Димитър Лекин“. Кочанци влязоха в серия и са трудно удържими, което усети на гърба си последният противник „Белица“. В здравия мач водачите в подреждането стигнаха до победата срещу коравите гости с 2:1 след попаденията на двамата Тюфекчиеви – Кристиян и Фернандо, съответно в 10-та и 75-та мин. По същото време хаджидимовци за броени секунди минаха с 2:0 през Огняново. Двата бързи гола в мрежата на „Левски“ нанизаха Стефан Терзиев с асистенцията на Денис Камберчев в 16-та мин. и след още две Христо Бацалов, изведен на стрелкова позиция от Благой Пасков. Фаворизираният на книга състав от пограничното градче, воден от Ангел Маджиров, има да си връща за поражението с 1:2 при последната си визита на „Арена Кочан“.

Секунди след традиционната снимка на капитаните със съдийското трио в „Клетката“ на Вълкосел мачът приключи Хаджидимовци се справиха с „Левски“ в Огняново за по-малко от две минути Капитанът на бачевци Ив. Чорбаджиев /Иванков/ с лекаря на отбора Диди Колчева Мъжете на „Авангард“ изведе с лентата голобрадият юноша Ат. Прангов /вляво

Бомбата на отминалия уикенд гръмна в Бачево, взриви я „Брезница“ с разгрома 7:1 над местния „Авангард“. На домакините не помогна присъствието на техния неподражаем капитан Иван Чорбаджиев /Иванков/, който дойде на мача да окаже морална подкрепа на съекипниците си. Единствената добра новина в стана на бачевци бе, че възможност да изведе първия отбор с лентата получи юношата на клуба Атанас Прангов.

ТОНИ КИРИЛОВ