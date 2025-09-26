Вълците изпроводиха със седмица падешлии в очакване на козлите, играещият треньор И. Гьов избухна с хеттрик в „Клетката“

Отборът на „Стрела“ от Вълкосел отвя със 7:3 „Спортист 1959“ от Падеш в турнира за купата на Аматьорската футболна лига и очаква в „Клетката“ по-високо ранкирания следващ съперник „Банско“. Сблъсъкът с козлите е насрочен за 1 октомври от 16.00 ч. Срещу тима от благоевградското село с хеттрик избухна играещият треньор и капитан на домакините Исмаил Гьов, с един гол се отчете рожденикът Ибраим Софтов, по веднъж вкараха и Алил Чавдаров, Мустафа Барзев и Ибраим Биберов. Мачът тръгна по желан начин от падешлии, които поведоха чрез Георги Бойчев в 10-та мин. Пълният обрат обаче стана факт още до почивката. В 57-та мин. Владимир Трендафилов-Багера изравни, но радостта на гостите трая броени секунди, преди три топки да посетят вратата им през минута-две /58, 60, 62/. Разгромът бе оформен в 70-та и 84-та мин., а между последните две попадения на вълците за протокола се разписа Иван Новоселски.

Стрелите от Вълкосел /вляво/ прегазиха за по-малко от половин час падешлии

Играчът на мача И. Гьов /вдясно/. И. Софтов /вдясно на сн. 3/ се поздрави с гол за ЧРД



Около 200-300 фенове бурно приветстваха победителите, които вървят без загуба и в първенството на АОГ-зона „Места“. Хората на И. Гьов тръгнаха в кампанията с домашно 2:0 срещу „Слащен“, след което извъртяха два хикса с челниците от предния сезон – 0:0 при визитата си на третия „Брезница“ и 1:1 на собствен терен с втория „Дебрен“. Събраните 5 точки отреждат на стрелите 6-о място, на два пункта от топ 3 и с едва един допуснат гол. Със суха мрежа дотук е само безпогрешният лидер „Копривлен“. В неделя вълкоселци ще загреят за турнирния двубой срещу банскалии с гостуване в Белица на едноименния отбор, с който са съседи в класирането с равен точков актив.

„СПОРТИСТ 1959“: Д. Христов, Вл. Трендафилов, З. Янакиев, Ив. Новоселски, П. Пешов, К. Крушов, Д. Мавродиев, Е. Бракадански, Д. Ичев , Г. Бойчев, В. Стойков.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





