Вълците разкъсаха петкратно червеното знаме на Кочан в „Клетката“, клубен шеф нахлу на терена в Огняново

Вълците разкъсаха петкратно червеното знаме на Кочан, а кръгът в зона „Места“ на „А“ областната група бе белязан и с нахлуването на клубен шеф на терена в Огняново. Възелът в челото на класирането се затегна след краха с 0:5 на кочанлии в „Клетката“ на Вълкосел, което позволи на „Стрела“ да се доближи на два пункта от големия регионален враг в топ 3. Домакините се похвалиха с рекордните над 600 зрители, стекли се на трибуните за съседското дерби, въпреки ранния предиобеден час. Три от попаденията бяха дело на двама братовчеди. Голеадата започна с режеща контра за учебник от собственото наказателно поле и дълъг пас през половината терен за връхлитащия Алил Чавдаров, който забоде топката в обратния на вратаря ъгъл. Пак той принуди противниковия страж да се наведе за четвърти път още до почивката. Между попаденията на играча на мача се разписаха родственикът му Ибраим Чавдаров-Ибра и Румен Синанов. Петия пирон в „ковчега“ на гостите заби в хода на второто полувреме капитанът Исмаил Гьов.

Играчът на мача в Хаджидимово Ст. Терзиев /вляво горе Победният купон на граничарите под мотото „Отбор и село – едно семейство“

Трима от голмайсторите в „Клетката“ А. Чавдаров, местният Ибра и капитанът И. Гьов

Скандалът на уикенда сътвори президентът на „Слащен“ при загубата от „Дебрен“ с 1:2 на терена в спа центъра на региона, където подопечните му приемат временно съперниците си, докато тече ремонтът на техния дом. Очевидци разказаха, че нервите на силния човек в отбора на домакините не са издържали, след като опонентите направили обрата в резултата, за което вината е стоварена върху съдийската бригада. Опитът на клубния началник за саморазправа с реферите се ограничил само до навлизането му на игрището, но и това е достатъчно солидно основание да отнесе полагащата се санкция за подобно провинение, стига да залегне в докладите на длъжностните лица.

На своя ст. „Димитър Лекин в Хаджидимово лидерът „Места“ мина без проблеми през „Авангард“ от Бачево, който се добра все пак до почетен гол за крайното 4:1. С хеттрик и асистенция блесна обичайният заподозрян Стефан Терзиев /29, 32, 55/, разликата вдигна резервата И. Шейтанов /80/. Преследвачът „Граничар“ от Копривлен сгази с 5:2 „Левски“ от Огняново с точните изстрели на Б. Шиндов, Т. Шопов /2/, И. Ряхов и П. Лазаров, за да се стигне до рядко срещана ситуация – абсолютно равенство между първите два тима на върха по точки и голова разлика, но и с по един бонус – победа на хаджидимовци в директния двубой и мач в резерв за граничарите.

СТОЙЧО СТОИЦОВ