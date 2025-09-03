Вълчев е уверен – новите задачи във НВО по математика няма да затруднят учениците

Националното външно оценяване по математика след седми клас няма да затрудни учениците, въпреки че ще съдържа и задачи, свързани с природните науки. Това увери министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на брифинг след заседание на Министерския съвет.

По думите му промяната, която ще влезе в сила от учебната 2025/2026 година, не изисква нищо извън вече заложеното в учебните програми.

„Задачите ще си останат математически, но ще интегрират елементи от биология, физика, химия, география и здравно образование. Няма да се иска наизустяване на формули – важно е децата да могат да решават практически казуси“, посочи Вълчев.

Той припомни, че на сайта на МОН вече има публикувани примерни задачи, и допълни, че и в момента учениците решават практически въпроси, свързани със скорост, път и време, както и с елементи на географията. Новото е, че такива задачи ще бъдат заложени изначално.

Според министъра целта е учениците да се справят по-добре с прилагането на знанията в реални ситуации. „Децата трябва да знаят какво е електрически ток, ват, волт, как се изчислява мощност, но без механично заучаване“, поясни той.

Вълчев подчерта, че изпитът няма да направи частните уроци по-необходими. „По-голямата част от задачите ще измерват интелигентност, разбиране и умения, които не могат да се „заучат“. Част от родителите търсят предимство за децата си или компенсират дефицити в усвояването на материала, но това не е основната цел на промяната“, каза още образователният министър.

Той определи стъпката като „скромна, но важна“ в посока интеграция на знания от различни предмети.





