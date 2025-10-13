Вълчев инициира дебат за забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 г.

Министърът на образованието Красимир Вълчев ще инициира дебат относно забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години. Това той заяви в Силистра, където откри новия физкултурен салон в Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров, цитиран от БТА.

Той обясни, че въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата.

Относно Националното външно оценяване образователният министърът обясни, че са нужни промени, като според него трябва да включва повече отворени задачи с практическа насоченост.

Вълчев изтъкна, че един от основните проблеми в нашата образователна система е, че учениците заучават материала само за изпита, а за да се изградят трайни знания и умения, учителите трябва да имат време за упражнения и задачи, но поради твърде амбициозните програми това често не е възможно, обясни той.

„Сигналът, който даваме към учителите и учениците, е да усвоят основните знания с разбиране“, допълни Красимир Вълчев.

Образователният министър е на мнение, че понякога е по-добре учениците да знаят по-малко, но да го разбират, да могат да свързват знанията си и да изградят здрава основа за бъдещи умения.

Той отбеляза още, че децата, за които българският език не е майчин, е особено важно да постъпват в детските градини възможно най-рано и обясни, че учениците в смесени райони показват по-слаби резултати и по други предмети заради недостатъчното разбиране на езика.

Вълчев апелира към кметовете да положат усилия повече деца да бъдат обхванати в предучилищното образование.