Вълшебният витамин C – от какво количество се нуждае човешкият организъм на ден?

Витамин C е един от най-важните витамини за човешкия организъм. Витаминът участва в синтеза на колаген, отговорен за костите и еластичността на кожата и капилярите, неутрализира опасните свободни радикали и намалява риска от заболявания с простуден и вирусен характер. Той е силен антиоксидант, който стимулира имунната система, действа положително на кожата, очите и сърдечносъдовата система.

Препоръчителният дневен прием на витамин C за възрастни хора е между 75 и 2000 милиграма. За да се възползвате максимално от свойствата на витамин C, можете да го приемате под формата на хранителна добавка или чрез храната. Най-добрите източници на витамин C са плодовете и зеленчуците, сред които най-голямо количество от него се открива в портокалите, лимоните, грейпфрут, ягодите, черните боровинки, киви, манго, ананас. Зеленчуците като червен и зелен пипер, броколи, карфиол, грах, спанак, картофи и др. са богати на витамин C.

6 причини да пиете витамин С

1. Витамин С е ключов за вродения и адаптивния имунитет

Чрез стимулиране на производството и функционирането на белите кръвни телца (т.е. клетките, които работят усилено за вродената и адаптивната имунна система, за да ни поддържат здрави), хранителните добавки с витамин С поддържат имунната ви система във върхова форма.

2. Витамин С се грижи за здравето на кожата, костите, ставите

Знаехте ли, че витамин С е ключов за производството на колаген и така се грижи за здравето и добрия външен вид на кожата.

Всички форми на витамин С носят ползи за кожата – независимо дали ги приемате през устата, или чрез козметика (серуми, кремове и т.н.).

Но освен за добрия вид на кожата, колагенът отговаря за здравето на ставите и костите.

3. Защитава и се грижи за нервната система

В мозъка и невроендокринната тъкан са открити високи нива витамин С, което предполага, че има важна роля в грижата за тях. Доказано е, че мозъкът и невроните му „са жадни“ за витамин С и недостигът му се отразява на функционирането им. Витамин С има множество важни роли в цялата нервна система. Всъщност изследванията показват, че са необходими високи нива на витамин С за поддържане на паметта и когнитивната функция.

4. Подпомага функцията на надбъбречните жлези и хормоналния баланс

Надбъбречните жлези съдържат най-голямата концентрация на витамин С в цялото тяло и са необходими за правилното производство на кортизол

След като се грижи за баланса между оксинданти и антиоксинданти в надбъбречните жлези, витамин С подпомага цялостното здраве, защото надбъбречните жлези участват в регулирането на метаболизма, кръвното налягане, поддържат имунната система.

5. Подобрява усвояването на желязо в червата

Понякога хранителните вещества са „приятели“ и си партнират. Такъв е случаят с витамин С и желязото. Витамин С подкрепя „разтворимостта“ на желязото в тънките черва, позволявайки повече от минерала да се усвоява. Желязото е основен минерал, от който се нуждаем ежедневно за синтеза на ДНК, имунната функция и за осигуряване здравето на червените кръвни телца, които доставят кислород в цялото тяло. На практика всяка клетка в тялото ви се нуждае от желязо, за да функционира правилно.

6. Антиоксиндатите носят ползи за цялото тяло

Витамин С е основният антиоксиндат и играе най-важна роля в неутрализирането на свободните радикали. Освен това стимулира регенерирането на витамин Е, неговия мастноразтворим антиоксидант „приятел“. Така витамините С и Е работят заедно, за да предпазват различни клетки и тъкани в тялото – от кожата и очите до нашето сърце и мозъка.