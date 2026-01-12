Вълшебно езеро в пещeрата Леденика сбъдва желания

В България има много магически места, които привличат хора от всички краища на страната в търсене на изцеление и изпълнение на съкровени желания. От векове хората смятат, че земите ни са заредени със силна енергия, която може да сбъдва желания и да лекува физически и душевни болки.

Едно от тези места е пещерата Леденика, разположена на 16 км от Враца, в Природен парк „Врачански Балкан“. Тя е едно от най-забележителните природни образувания в България, има своята уникална и древна история. Учените предполагат, че пещерата е на повече от 2 милиона години. Най-завладяващата част от Леденика е малкото синтрово езеро, разположено в една от нейните зали. Според легендата водата в това езерце е вълшебна – изпълнява желанията на всеки, който потопи ръката си в нея, и дори лекува болести. Водата в езерцето се нарича „планински сълзи“, защото се вярва, че тя е образувана от сълзите, изплакани от планината. Хората са убедени, че който се докосне до тази вода, ще види своето желание сбъднато.



В края на пещерните тунели се намира каменна чешма, която се пълни с вода от образуванията в Леденика. Легендата разказва, че ако човек е болен и измие очите и челото си с тази вода, той може да се излекува.

Леденика се намира на 840 метра надморска височина, в Стрешерския дял на Врачанската планина, в местността Леденишки увал. Името си пещерата дължи на млечнобелите ледени блокове, които се натрупват в нейните зали „Преддверието“ и „Малката зала“.

Тази природна забележителност е била известна още по време на османското владичество, когато овчарите са използвали прохладата ѝ за съхранение на овчето мляко.



Пещерата Леденика е картирана за първи път от Ненко Радев в началото на 20-те години на миналия век, а през 1927 г. местният собственик Христо Чомаков дарява 100 декара земя около нея на туристическото дружество „Веслец“, Враца.

Вътрешността на Леденика е хладна и влажна – температурата е около 8 градуса, а влажността достига 92 процента. Пътят до пещерата преминава през красива гора и живописна местност, която е любимо място за отдих на жителите и гостите на Враца.

Специалистите твърдят, че пещерата има „божествена“ акустика, което я прави още по-атрактивна за посещение.

Леденика и вълшебното ѝ езеро привличат около 100 000 посетители годишно от страната и чужбина. Мнозина се изкачват по каменните стъпала до „Хладилника“ – вътрешна тераса в пещерата, където се намира езерцето на желанията. Най-запалените планинари продължават до последната и най-висока част, наречена „Седмото небе“, до която се стига с помощта на стръмна желязна стълба.Ретро.бг