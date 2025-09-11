Външният министър Георг Георгиев в Благоевград: Задействането на чл. 4 от НАТО не е въвличане във война, а отговор на неприятелски действия

„Задействането на член 4 от Договора за НАТО не означава въвличане във война. Искам да изразя нашата солидарност към полските колеги. Това е смисълът на НАТО и на нашата съвместна работа по осигуряване сигурността на Алианса. Това, което наблюдаваме по цялата архитектура на сигурност на Европа, предизвикана и провокирана от руската агресия в Украйна, но и от действия, които можем със сигурност да считаме като неприятелски, е пък ние да отговаряме по подходящия начин“, заяви пред журналисти в Благоевград министърът на външните работи Георг Георгиев, който участва днес в информационната среща за въвеждане на еврото в България. „Партньорите и съюзниците сме в постоянна връзка помежду си. По никакъв начин не говорим за провокиране на агресия от страна на Северноатлантическия алианс. Всичко, което правим от началото на войната в Украйна, е да говорим за това как може да предотвратим последваща ескалация, да защитим международния правов ред, как да прекратим агресията и как да уважим суверенитета и териториалната цялост на една държава, която беше вероломно, безпричинно, безпочвено нападната. Много се надявам, че сме близо до развръзката на това кръвопролитие, но очевидно Руската федерация не желае мир“, каза външният министър Георгиев.

Външният министър Георг Георгиев изрази солидарност към Полша



Той добави, че предстои да бъдат насрочени консултации съгласно член 4 на договора за НАТО, който е задействан по искане на Полша.

„Не са много случаите, в които се е прибягвало до тази мярка. Това е смисълът на тези консултации – да се приемат най-адекватните възможни действия. Усилването на нашите отбранителни способности и инвестирането в тях са за сдържане, възпиране на вражески действия, за изграждане на капацитет, който да не позволява на някого да смята, че може да злоупотребява с международните правила. Научили сме, че Руската федерация злоупотребява с международното състояние на сигурността, за съжаление“, заяви външният министър Георгиев. Той добави, че всяко нарушаване на въздушния суверенитет на дадена държава може да бъде смятано за вид провокация. Няма обща европейска позиция след атаката към Полша, но всяка държава, включително и България, изрази тревога от нарастващото напрежение, заключи министърът.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





