Въоръжен мъж отвлече самолет

Въоръжен мъж отвлече малък турбовитлов самолет в сряда, 3 декември, принадлежащ на евангелистка благотворителна организация в Южен Судан, като поиска от пилота да го отведе в Чад, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Заподозреният е арестуван няколко часа по-късно, след като самолетът каца в северен град, за да зареди с гориво.

Никой не е пострадал, а разследването на случая е в ход.

Самолетът „Чесна Гранд Караван“, собственост на християнската организация „Кесията на самарянина“, е излетял сутринта от столицата Джуба, след което въоръженият мъж е поел контрол над машината.

Самолетът превозваше медицински консумативи за окръг Майвут на североизток, където организацията предоставя медицинска помощ.

Според полицията нападателят се качил тайно на борда и се скрил в задната част на кабината преди излитане. Идентифициран е като Ясир Мохамед Юсуф.

Не са известни мотивите за отвличането, нито причината да иска да лети до Чад.

Говорителят на местната полицията Сантино Удол Мейен заяви, че след няколкочасово кръжене пилотът казал на нападателя, че трябва да кацнат за зареждане, и приземил самолета в северния град Ваау, където въоръженият мъж бил задържан.

Мейен каза пред АП, че заподозреният е носел светлоотразителна жилетка с логото на авиокомпания, която оперира на летище Джуба.

Управителят на компанията заяви, че човек с това име не е бил нает от тях.

Говорителката на „Кесията на самарянина“ Мелиса Стрикланд изказа благодарност в писмено изявление и каза, че организацията е признателна на силите за сигурност за бързите действия, довели до „позитивен изход“ от ситуацията.БТА