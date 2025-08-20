Въоръжен с пистолет нападна пред дома му съпруга на шефката на общинския приют за бездомни животни в Благоевград Ир. Везенкова

С гневен пост в социалните мрежи управителката на общинския приют за бездомни животни в Благоевград Ирена Везенкова реагира на реакцията на полицията във връзка с дръзко нападение с пистолет от страна на съсед над мъжа й Атанас. Екшънът се разиграл пред вратата на дома им в село Железница в събота. Пострадалият бил приет с комоцио в Спешно-приемно отделение, а нападателят му дори не бил задържан в полицията.



Пред в. „Струма“ Везенкова коментира, че е потресена от опитите на полицаите от 2 РУ да потулят случая, затова направила случая обществено достояние. Ето какво написа тя на страницата си във фейсбук:

Искам да знаете, че ако ви нападнат, а вие сте гол по гащи в дома си от човек с пистолет, който ви удря в главата, зарежда го пред очите ви, очите на детето ви и съпругата ви и ви заплашва, че ще ви „приключи“, звъните на 112, идват патрули, вас междувременно ви задържат в спешното, защото след Скенера се установява мозъчно сътресение и изисква хоспитализация, началниците на ВТОРО РАЙОННО го разпитват и просто го пускат след един час. Е така… Да си се прибере… Нищо не е станало…

Оня е с лека Телесна, в бокса е, но другия път ще го свитна. Няма проблем Пистолет срещу човек по гащи – яко мъжко

Кой реши, че този потенциален убиец трябва да бъде пуснат и направен ли му е тест за алкохол, защото той вонеше на алкохол предстои да разберем. Кой позволява да се притежава оръжие от неуравновесен човек???

„роднатамилициянипази“

Имаме и прекрасен клип, който няма нужда да го споделям, това е съвсем достатъчно.

Явор се казва каубоят, жена му го вози с хонда црв3 и явно се чувстват недосегаеми, не знам

Хора, пазете се, не знаете срещу вас „какво“ стои

Явно трябваше да ни гръмне, за да го задържат поне за 24ч .

ДИМИТРИНА АСЕНОВА











