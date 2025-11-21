ВЪПРЕКИ ДЪЖДА: Благоевградчани се стекоха на пл. „Г. Измирлиев“ за запалване на коледните светлини с Дичо и Михаела Маринова, Дядо Коледа слезе от пожарна кола

Благоевградчани се събраха на площад „Г. Измирлиев“ за запалване на коледните светлини въпреки дъжда и пяха заедно с любимците си Дичо и Михаела Маринова. Лошото време не повлия на ведрото настроение, а от общината се бяха погрижили да подсигурят сушина с няколко опънати шатри и дъждобрани, които раздаваха безплатно. Допълнителен уют на празника дадоха тийнейджърите от Младежкия парламент, които раздаваха чай и горещ шоколад на малки и големи. Програмата откриха с много настроение музикантите от Биг Бенд Благоевград, след тях публиката аплодира красивото лице на Камерна опера – солистката Венера Мелеки. След нейното изпълнение за минути спря токът, но повредата бе отстранена своевременно.



Кметът М. Байкушев пожела на благоевградчани да се обичат, да си прощават и да са заедно, след което Дядо Коледа изненадващо се появи с пожарна кола на площада, а след това публиката се наслади на изпълненията на любимеца на няколко поколения меломани Дичо и поп звездата Михаела Маринова.

Със запалването на коледните светлини, което се случи все пак след броене три пъти от 1 до 10, се откри и Коледното градче, което тази година е ситуирано около фонтана в подплощадното пространство на площад „Г. Измирлиев“, ще работи до Йордановден.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА