Въпреки дъжда: Хиляди се събраха за традиционния карнавал в Кьолн

Карнавалните тържества в Германия започнаха под дъжда, като хиляди празнуващи танцуваха по улиците на Кьолн, Дюселдорф и други градове, въпреки силния дъжд, предаде ДПА.

Карнавалният сезон е ежегодно събитие в много части на традиционно католическите части на Германия, Австрия и Швейцария. Те са характерни с улични паради, платформи, маскарадни костюми и консумация на алкохолни напитки на обществени места.

Празненствата се провеждат преди началото на Великия пост, като кулминацията са масовите тържества в понеделник, известен сред местните като „Розовия понеделник“.

Партито започва в 11:11 ч. в четвъртъка преди Пепеляната сряда, известен като Weiberfastnacht, или Женски карнавал.

В Дюселдорф той включва щурмуването на кметството от mohnen – дума от местния рейнски диалект, която означава по-възрастни жени. Празненства се проведоха и в градове като Аахен, Майнц и Бон, където жените трябваше да превземат кметствата, за да поемат символично властта.

Полицията в Кьолн – сърцето на карнавалния сезон, отбеляза, че събралите се хора вероятно са по-малко от очакваното заради лошото време, но въпреки това на разположение са 1500 допълнителни служители на реда, за да се гарантира сигурността.

В речта си в началото на уличното шествие кметът на Кьолн Торстен Бурместер благодари на хилядите доброволци, които помагат за организирането на събитията по време на карнавалния сезон.

„Кьолн е град на доброволците не само по време на карнавала. Много от тези хора никога не се качват на сцена, но без тях градът би бил по-тих, по-студен и по-беден“, каза той.