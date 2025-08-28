Въпреки разводите: София Вергара вярва, че ще намери любовта

Въпреки че е преживяла 2 развода, София Вергара все още се надява да намери любовта.

53-годишната актриса беше омъжена за гаджето си от гимназията Джо Гонсалес от 1990 г. до 1993 г.

Двамата имат 33-годишен син Маноло.

През 2023 г. пък стана ясно, че красавицата се развежда с втория си съпруг Джо Манганиело – след 7 години брак.

София прегръща живота на необвързана, но остава позитивна и се надява, че един ден ще срещне правилния човек за нея.

„Разводът ме научи, че винаги има надежда. Понякога нещата не се получават, защото има голям проблем, за който нито един от двамата не иска да направи компромис, но винаги е важно да оставаш позитивен и обнадежден“, коментира Вергара пред списание „Closer“.

Актрисата вярва, че правилният мъж е някъде там.

„Все още вярвам в любовта. В живота нещата невинаги се получават така, както сме очаквали или искали, но дори когато сме преживели разочарование, мисля, че е добре за сърцето поне да сме отворени към намирането на любовта“, обясни още звездата.

Тя каза и какви качества трябва да притежава нейния човек.

„Искам някого, който все още иска да се забавлява много в живота, който се смее много и ме кара да се смея“, посочи София.





