Въпреки разпоредено от вътрешния министър уволнение! Полицаите от Сандански Панайотов и Баладжанов продължават да работят в системата на МВР

От трибуна на Народното събрание вътрешният министър Даниел Митов обяви, че двамата полицаи от Сандански Добри Панайотов, началник на Криминална полиция, и Ивайло Баладжанов, срещу които беше направена проверка за упражнено насилието в сградата на полицейското управление срещу двe непълнолетни момчета, подлежат на дисциплинарно уволнение.

Д. Панайотов Ив. Баладжанов

„На 13 февруари 2025 г. със заповед от мен бе разпоредена проверка в Районното управление – Сандански към ОДМВР -Благоевград. Повод за това станаха масово разпространените в медиите видеоклипове, показващи неправомерно поведение на полицейски служители, изразяващо се във физическо и психическо насилие над задържани лица на 4 ноември 2024 г. Резултатите от проверката са категорични – има упражнено насилие. Установени са данни за извършени нарушения от двама служители на РУ- Сандански, единият от които заема ръководна длъжност. Констатираните деяния представляват тежки нарушения на служебната дисциплина по смисъла на чл. 194, ал. 2, т. 4 от Закона за МВР, за които се предвижда дисциплинарно наказание „уволнение“. Докладът е изпратен на директора на дирекция „Човешки ресурси“ за предприемане на действия по реализиране на дисциплинарната отговорност, както и на директора на ОДМВР – Благоевград със задача за спешно организиране и провеждане на обучение на служителите с полицейски правомощия от Сандански относно правилното прилагане на закона при използване на физическа сила и помощни средства“, каза министърът.

Полицаи от Сандански обаче кометираха пред репортер на „Струма”, че въпреки това двамата служители продължават да работят в системата на МВР. Д. Панайтов е преместен след наложено наказание „порицание“ в ОД на МВР Благоевград. Ив. Баладжанов от няколко дни е в платен отпуск.

Лидия Манева






