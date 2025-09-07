Вътрешният министър за случая с починалия наркозависим мъж: Арестувани са 33 души, а 600 са проверени

Тепърва предстои медицинската експертиза да посочи дали починалият 30-годишен мъж в Ботевград е имал в кръвта си наркотици, не можем да отговорим категорично дали става въпрос за смърт с предозиране, каза министърът Даниел Митов пред NOVA.

Митов обясни, че в момента в района тече специализирана полицейска операция. Има задържани 33 души, над 600 са проверени.

„Не знаем дали в района става дума за разпространение на фентанил – така се говори, но това трябва да бъде установено”, обясни той.

По негови думи срещу т.нар. Поро има досъдебни производства и предприети мерки, които са в съответната фаза.

„Не знам дали той е в неизвестност”, поясни Митов.

Вътрешният министър отговори на обвиненията, че полицията не прави нищо с думите, като посочи, че е необходимо време, за да се съберат доказателства.

„Наглите”

По темата за изчезването на трима от бандата на „Наглите” той каза, че разследването е в активна фаза. „Работи се по всички версии, имаме данни, но не е редно да ги споделяме”, допълни той.

Побоят над шефа на МВР- Русе

Митов каза, че се появяват защитни версии по отношение на четиримата младежи, нападнали директора на ОД на МВР- Русе Николай Кожухаров. Той предположи, че това е дело на защитата на задържаните. По негови думи решението на съда те да останат за постоянно в ареста е достатъчно показателно.

„Това не е безобиден инцидент. Кожухаров се е легитимирал. Нека е ясно, че когато полицейски служител се легитимира и влезе в ситуация да спре противообществена проява, всички трябва да се подчиняват”, каза Митов.

По негови думи побоя над Кожухаров е посегателство срещу държавата.

Мястото на Румен Радев в политиката

Митов определи президента Румен Радев като разединител. Той каза още, че е жалко, че дори по време тържествата по случай Съединението на Княжество България и Източна Румелия, Радев си позволява да говори по подобен начин, разцепвайки нацията. И допълни, че президентът няма право да влиза в реториката на опозиционен лидер.

Митов допълни, че правителството не желае да води институционална война.

Вот на недоверие

Силовият министър посочи, че всеки един вот на недоверие може да е фатален за кабинета, тъй като става дума за правителство на малцинството.

„Ние обаче имаме една задача – да поставим ясни и прозрачни цели. Оттам нататък, който иска да ни подкрепи – да го направи", допълни той.






