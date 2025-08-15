Вяра и традиция събраха Мечкул на празника на Пресвета Богородица

Днес, на Голяма Богородица, и село Мечкул празнува. Празникът на Божията майка бе почетен в живописното планинско село, където жители, потомци и гости се събраха, за да изразят своята обич, почит и благодарност към Пресвета Богородица.

Както всяка година, така и тази, обединени от вярата, традицията и уважението, миряни от Мечкул и съседните села посетиха святото място, където през 2007 година бе изграден параклис, носещ името на Божията майка. В близост до него се извисява впечатляващ единадесетметров кръст, а само на няколко метра стоят камъните от старото оброчище – свидетели на вековната духовна връзка на местните с вярата.

Празникът в село Мечкул бе уважен от кмета на община Симитли Апостол Апостолов, председателя на Общински съвет Симитли – Вилимир Александров, секретаря на общината Гергана Стоименова и зам.-кмета Елеонора Гаврилова. Кметският наместник на селото Цветанка Илчова посрещна всички гости с топли думи и пожелания за здраве, мир и благополучие.

Литургия за всички присъстващи и за цялото село бе отслужена от отец Бисер, който отправи благословия Божията майка да пази и закриля всеки дом. Тази година празничният курбан бе дарен от семейство Минкови – жест на щедрост и благодарност, който още повече обедини хората около общата трапеза.

Празникът премина в дух на благодарност и духовно единение, напомняйки, че вярата е силата, която пази селото живо и обединено през поколенията.





