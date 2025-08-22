ВЯТЪРЪТ НА ПРОМЯНАТА В БФС: Новият шеф на областната централа Е. Равначки в епицентъра на 90-процентната чистка на старите кадри в родния футбол

Новият шеф на областната футболна централа в Благоевград Емил Равначки е в епицентъра на 90-процентната чистка на старите кадри в родния футбол. Бившият защитник на орлетата смени това лято дългогодишния си предшественик Александър Кабзималски, а размерите на масовата чистка очерта президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо.

„Във федерацията настъпиха сериозни промени, 90 на сто от заварените стари кадри са заменени с нови хора, а акцентът все повече пада върху дигитализацията и модернизацията на работата. Искаме млади хора с амбиция и нов подход. Не казвам, че някой отпреди това, който е сменен или ще бъде сменен, не си е свършил работата, но искам промяна. Федерацията трябва да работи модерно и прозрачно. Смятам, че във футболния съюз са най-добрите професионалисти. И затова, когато някой клуб има проблем, независимо кой е той, ние съдействаме и помагаме. Може да разберете какви професионалисти работят, след като имаме седемстотин клуба и всеки ден се сблъскваме с проблеми, които трябва да решим. След три години война във футбола трябваше да върнем спокойствието и да започнем да градим отново. Започнахме в най-малките възрасти, след това направихме четиринадесетгодишни проектонационали, които са в осем области и всеки месец тренират в три дни по единна методика. Вкарахме елитни групи петнадесет, шестнадесет, седемнадесет. Сега вкарваме осемнадесет. Имаме трети отбори или втори, които играят в Трета и във Втора лига. Ние дадохме възможността на клубовете да се подготвят. Да държат техните футболисти да играят в техните отбори, да са в конкурентна среда и да бъдат в най-доброто състояние, което може. И вече трябваше да се адаптират лека-полека тези състезатели в мъжките отбори. Българските клубове трябва да създават футболисти, не само да купуват готов продукт. Това е бъдещето на нашия футбол“, категоричен е легендарният нападател на „Левски“, който повдигна и завесата около финансовото състояние на повереното му ведомство.

„Финансовата стабилност и подпомагането на клубовете също са ключов елемент в стратегията на централата. Футболната централа е в отлично финансово състояние. За последната година има допълнителен приход от 7 милиона лева към бюджета спрямо предходната. БФС сключи няколко спонсорски договора през последните месеци, в резултат на което клубовете от Втора лига ще получат финансова помощ в размер на 800 000 лв., или по 40 000 всеки. Условието е ясно – средствата трябва да отиват за развитие на детско-юношеските школи. Само с добри треньори ще имаме добри футболисти. В момента сме в много по-добро състояние от това, в което наследих поста. Ние работим така, че да се опитаме да подобрим целия футбол. Няма да обещавам победи срещу Испания – това би било несериозно. Но гарантирам, че националите ще дадат най-доброто от себе си“, увери силният човек в „Бояна“ и акцентира върху реформите във футболните академии, целящи да сформират гръбнака на бъдещия национален отбор.

„Начертахме пътя. Сега клубовете трябва да изградят кадрите. Това изисква търпение. Ние постоянно провеждаме семинари с техните треньори. Викаме лектори от чужбина, за да имат те повече знания как да развиват играчите. Оттук нататък клубовете трябва да се активират, за да може да създадат кадри, които да запълнят техните отбори. Един треньор трябва да работи всеки ден, да се развива, да се обогатява постоянно, защото особено тези в детско-юношеския футбол първо трябва да бъдат педагози, след това да бъдат хора с много голяма обща култура, за да могат да подготвят децата за живота. В крайна сметка от хиляда човека може да не стане нито един футболист, но ние трябва да ги подготвим. Спортът трябва да даде стъпало за живота, от което подрастващите да имат полза“, анализира Иванов, като не пропусна да подчертае присъствието на Христо Стоичков в процесите, течащи в централата.

„Той е като знаме на страната ни. В чужбина уважението към него е огромно. За нас е чест, че е до БФС и подкрепя националния отбор“, коментира Иванов ролята на Камата, а в заключение посочи предстоящите инициативи в следващите месеци. „През септември ще се проведе двудневната футболна фиеста с благотворителен характер „Заедно за децата” с участието на популярни футболисти и музиканти, а в рамките на годината ще стартират и нови проекти с ФИФА по изграждане на нови игрища и подобряване на инфраструктурата. България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза“, завърши шефът на БФС.

