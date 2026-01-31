Вятърът на „Царя“ отвя още трима футболисти след мащабната зимна селекция

Трима изпаднаха от финалната цедка на наставника на „Беласица“ Живко Желев преди окончателното оформяне на състава за пролетния полусезон. Първият от тях е левият бек Виктор Ергин, който започна като титуляр срещу „Банско“ и влезе на почивката срещу дубъла на ЦСКА, но липсваше на стадиона в Благоевград за проверката с „Пирин“. Оказа се, че е бил освободен преди това, като мотивът на щаба е „неспазване на дисциплината и треньорските указания“. По този начин вторият престой на родения в Добринище бързак на „Царя“ продължи точно 3 месеца, малко повече от първия му период при комитите, който беше между юли и декември 2023 г. Общо Ергин изигра 17 мача за петричани, като 10 от тях бяха през настоящия сезон. Отново няма да бъдат част от отбора и юношите на клуба Антон Попов и Христослав Ячев, които миналата година бяха преотстъпени на „Септември“ /Симитли/. Вчера стана ясно, че Попов ще подсили банскалии, а Ячев ще изкара проби в „Пирин“ /Разлог/. Така напусналите в мандата на Желев станаха 10 при 11 привлечени само тази зима.

Чистката в „Бела“ завърши с В. Ергин, А. Попов и Хр. Ячев

Уточнено беше началото на днешната контрола със северномакедонския „Брера“ /Струмица/. Двата тима излизат в 14,30 ч. на „Царя“, след като пропадна първоначалният варант петричани да пътуват до Ксанти, където тимът от западната ни съседка бе на лагер. В крайна сметка се реши струмичани да гастролират в Петрич на прибиране от Гърция, с което да върнат визитата на бяло-червените отпреди 1 година отвъд ГКПП Златарево. Любопитно е, че от тогавашния състав на комитите са останали едва 8 души, заедно с трайно контузените Валентин Костов, Кирил Георгиев и Атанас Карачоров. „Брера“ е 7-ми в елита на своята страна с 19 т., само на една от плейаутната зона, водеща към квалификации за оставане сред най-добрите.

СТАНЧО СТАНЧЕВ